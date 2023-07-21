Итоги программы «Наставничество» для предпринимателей подвели в Подмосковье

Итоги программы «Наставничество» для начинающих предпринимателей и самозанятых подвели в Подмосковье, сообщили в Мининвесте региона. Она реализуется в области на протяжении пяти лет.

В этом году участниками программы стали четыре сотни предпринимателей и сорок пять наставников. Обучающие мероприятия проводились на протяжении восьми недель. По итогам были отобраны семь лучших бизнес-проектов. Еще семь проектов были отмечены специальными призами. Также были отмечены четырнадцать лучших идей от самозанятых.

«Сами участники говорят, что это не просто проект, а настоящий вызов для тех, кто готов расти и развиваться», - отметила зампред областного правительства – глава министерства Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что знания, которые получают участники программы, помогают им развивать свое дело. Зиновьева добавила, что программа будет реализована и в следующем году.