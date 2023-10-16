Япония потребовала от России отозвать решение о приостановке импорта рыбы

По мнению японских властей, прекращение поставок рыбы и морепродуктов в РФ из-за решения Россельхознадзора является несправедливым.

Импорт временно был приостановлен с сегодняшнего дня. Это сделано в качестве меры предосторожности вслед за таким же решением Китая. Это немедленно вызвало реакцию у японского министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. Об этом рассказало агентство Киодо.

«Это является несправедливым и вызывающим сожаление решением, которое не основывается на научной базе», - заявили представители этого ведомства.

Они потребовали от российского правительства, чтобы такое решение было немедленно отозвано.