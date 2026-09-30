Нападающий «Эдмонтона» Подколзин начал сезон в НХЛ с дубля

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал регулярный чемпионат. В самом драматичном матче первого игрового дня «Ванкувер Кэнакс» обыграли в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5.

Одним из героев матча стал российский форвард «Нефтяников» Василий Подколзин. За 15 минут до конца «Ойлерз» горели со счетом 2:5, и россиянин возглавил погоню. Он забросил третью шайбу своей команды, а затем на последней минуте основного времени сравнял счет. Однако итоговая победа досталась «Ванкуверу» — в овертайме решающую шайбу забросил Пол Коттер.

Подколзин был признан третьей звездой матча. Лучшим назван защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, поучаствовавший во всех пяти голах своей команды — 3+2.

Ранее первый результативный балл за «Торонто» набрал российский форвард Кирилл Марченко.