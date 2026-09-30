Нож у горла, угроза поджечь дом и съемка на телефон: как пьяные женщины издевались над сестрами-подростками

Как проинформировал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, исковое заявление, поданное в защиту интересов несовершеннолетней пострадавшей, было удовлетворено лишь отчасти. Речь идет о возмещении морального ущерба, причиненного девочке действиями двух жительниц города, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, трагедия разыгралась в конце августа 2025 года, когда мать двух сестер — 14 и 17 лет — уехала на медобследование в другой населенный пункт. Воспользовавшись отсутствием родительницы, две женщины в нетрезвом состоянии проникли в жилище семьи. Между нападавшими и девочками возникла ссора, после чего злоумышленницы начали избивать обеих сестер, нанося удары по всему телу. Ни одна из потерпевших не смогла противостоять нападению.

По данным издания, жестокость на этом не закончилась. Одна из нападавших вогнала нож в стиральную машину прямо возле руки младшей из сестер, затем прижала лезвие к ее шее, пригрозив убить. Над девочками продолжали издеваться, а весь процесс снимали на камеру мобильного телефона, глумясь над подросткам. Кроме того, нападавшие пообещали сжечь дом, если о случившемся станет известно посторонним.

«Поводом послужили оскорбления, высказанные ранее в адрес одной из этих женщин младшей из сестер», – отметили в Мариинском городском суде.

Судебный процесс завершился весной 2026 года: обеих женщин признали виновными в истязании. Наказание составило 4 года 6 месяцев лишения свободы условно для каждой, с испытательным сроком продолжительностью 4 года. После того как приговор обрел законную силу, прокурор Мариинска направил в суд иск о взыскании с осужденных в пользу младшей сестры компенсации за моральный вред в размере ₽100 тыс. Иск обосновывался физическими и нравственными страданиями, которые ребенок претерпел вследствие противоправных действий.

Осужденные с заявленными требованиями не согласились. По их заверениям, в ходе предварительного следствия они добровольно перечислили потерпевшей денежные средства — одна ₽30 тыс., вторая ₽100 тыс. Они также указали, что пострадавшая сторона и ее законный представитель данными выплатами удовлетворены и дополнительных претензий не заявляли. Судом были исследованы все материалы дела, включая тяжесть и характер причиненного вреда, а также его последствия. В итоге исковые требования удовлетворены частично: с каждой ответчицы взыскали по ₽10 тыс.

Решение обретает законную силу по истечении срока, отведенного на обжалование, или — в случае направления апелляционной жалобы — после ее рассмотрения вышестоящей инстанцией.

Ранее сообщалось, что россиянку отправили в колонию за истязание детей и заказ убийства.