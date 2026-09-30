Медведь ел булку на могиле в Новокузнецке, затем заметил съемку и запись оборвалась

В Новокузнецке на Кузнецком кладбище появился медведь — видеозапись очевидцев быстро разлетелась по социальным сетям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Автор ролика показал кадры, на которых хищник неспешно передвигается между захоронениями. Зверь нашел булку, предположительно оставленную на могиле родными усопших, и принялся ее поедать. В какой-то момент косолапый поднял голову и обратил внимание на человека, снимавшего его издалека. После этого запись резко обрывается — по всей видимости, автор видео счел благоразумным занять более безопасную позицию.

По информации издания, кузнецкое кладбище расположено неподалеку от улицы Ленина, застройка которой представлена жилыми домами. Близость места для захоронения к населенному району побудила местных жителей оперативно сообщить о появлении дикого зверя в экстренные службы, чтобы специалисты могли оперативно предпринять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что медведя, вышедшего на улицы Кемерова, застрелили после неудачной попытки прогнать за границы населенного пункта.