Япония собирается пожаловаться в ВТО на Китай из-за запрета на импорт морепродукции

Власти Японии намерены подать жалобу на Китай из-за запрета Пекином импорта японской морепродукции после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1», заявил глава МИД Есимаса Хаяси.

Он пообещал принять все необходимые меры в рамках соответствующих структур, включая ВТО.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство позаботится о том, чтобы предприятия рыбной отрасли не понесли ущерба из-за отказа китайцев. Он призвал увеличить внутреннее потребление морепродуктов.

«Фукусима-1» начала сброс очищенной воды 24 августа. В воде содержится в небольших количествах радиоактивный изотоп водорода тритий, который не поддается очистке. Спустя после начала сброса Управление рыболовства Японии заявило, что в пойманной в радиусе 3 км от сброса рыбе следов трития не обнаружено.