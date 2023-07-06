Японская авиакомпания запустила сервис аренды одежды для путешествий без багажа
Фото: [ЕРА]
Японская авиакомпания Japan Airlines предложила туристам летать налегке и запустила сервис аренды одежды.
Пассажирам предлагается взять в поездку лишь предметы личной гигиены, а весь основной гардероб можно будет взять по прилету в аренду.
Выбрать и забронировать необходимые вещи пассажиры смогут за месяц до начала путешествия. Срок действия аренды – две недели.
Считается, что так пассажиры смогут сэкономить: аренда одежды обойдется им дешевле, чем оплата багажа. Кроме того, не придется тратить силы, таская за собой тяжелые чемоданы.