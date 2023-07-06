Японская авиакомпания запустила сервис аренды одежды для путешествий без багажа

Пассажирам предлагается взять в поездку лишь предметы личной гигиены, а весь основной гардероб можно будет взять по прилету в аренду.

Выбрать и забронировать необходимые вещи пассажиры смогут за месяц до начала путешествия. Срок действия аренды – две недели.

Считается, что так пассажиры смогут сэкономить: аренда одежды обойдется им дешевле, чем оплата багажа. Кроме того, не придется тратить силы, таская за собой тяжелые чемоданы.