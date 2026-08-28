В новом учебном году обучение в колледже «Подмосковье» начнут почти 2 тыс. студентов

Более 1,5 тыс. студентов поступили на бюджетные места в колледже «Подмосковье», они начнут обучение с 1 сентября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В общей сложности в 2026 году было подано 13 тыс. заявлений на обучение. Конкурс по направлениям ФП «Профессионалитет» составил от 6 до 9 человек на место. Повышенный спрос отмечен на специальности в сфере туризма и услуг, здравоохранения и IT-сфере. Почти 700 новых студентов будут обучаться по программам федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В сообщении добавили, что в новом учебном году в перечень образовательных направлений колледжа включена специальность «Лечебное дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.