В Подмосковье жители подали более 8,4 тыс. заявок на выписку из реестра собственности

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой «Выписка из реестра собственности» на портале госуслуг Московской области более 8,4 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Комплексные услуги», она позволяет подать одну заявку и получить информацию сразу по нескольким объектам, находящимся в областной или муниципальной собственности. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Отметим, что в услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта.

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