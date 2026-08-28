Жарова высказалась о законности регистрации на выборах

«Анализ ситуации в Московской области показывает, что решения избирательных комиссий принимались исходя из установленных законом требований к кандидатам и партийным спискам. Показательный момент — выборы в Московскую областную Думу», — сказала она.

По ее словам, там зарегистрированы списки восьми политических партий. Избирком не отказал в регистрации ни одному партийному списку или кандидату-одномандатнику. Жарова уточнила, что партии «Родина» и «Яблоко» не дошли до стадии регистрации списков, потому что не смогли собрать необходимое количество подписей — порядка 32 тыс.

«Это принципиально другая ситуация: речь идет не об отказе комиссии, а о невыполнении предусмотренного законом условия для участия в выборах. Та же логика действует и на выборах в Госдуму. Там, где были выявлены нарушения или недостатки в документах, решения принимались в установленном законом порядке», — отметила эксперт.

Она уточнила, что большинство участников успешно прошли процедуру регистрации. По ее мнению, прозрачность таких процедур и единые правила для всех участников являются одним из ключевых показателей качества выборов.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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