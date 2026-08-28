Решение — чинить холодильник после поломки или сразу покупать новый — упирается в цену бытовой техники. Ремонтировать мелкие поломки всегда выгоднее, а вот вместо замены компрессора некоторые модели лучше сразу отвезти на свалку. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал инженер по климатическому и холодильному оборудованию Кирилл Калганов.

Ремонтировать мелкие поломки (замена термостата, лампочек, реле) стоит даже в холодильнике бюджетного сегмента — ₽20-25 тыс. Однако после выхода из строя компрессора или сложной утечки в толще утеплителя дешевую технику проще выкинуть и купить новую, так как стоимость ремонта будет сопоставима с ценой самого холодильника — ₽15-20 тыс., отметил эксперт.

«Холодильники средней ценовой категории (₽40-50 тыс.) стоит чинить практически всегда — в 80% случаев. Замена компрессора в них также обойдется порядка ₽15-20 тыс. Устранение утечек без нарушения теплоизоляции холодильника тоже выйдет примерно в половину цены самой бытовой техники», — пояснил Калганов.

Починить премиум-холодильник всегда будет выгоднее, чем купить новый. Сложный ремонт любого прибора выйдет дорого, меняется только цена запчастей, добавил инженер.

По его словам, важно не только оценивать стоимость починки, но и грамотно относится к выбору специалиста.

«Некоторые мастера обманывают клиентов. Например, если поломка на самом деле на ₽500, „нечистые“ мастера могут взять за ремонт ₽20 тыс. Тогда любой холодильник невыгодно чинить», — предупредил Калганов.

Ремонтировать или продавать — такой вопрос встает и перед автовладельцами после ДТП. Как считают автоэксперты, в некоторых случаях покупать новую машину дешевле, чем чинить старую.