В Подмосковье землю для строительства дома получили более 100 врачей

С начала 2026 года земельные участки для строительства домов в Подмосковье получили 103 врача, их предоставляют в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона «Земля врачам» с начала года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«За все время действия региональной программы „Земля врачам“ участки передали 2701 врачу региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

В числе округов-лидеров по этому показателю в этом году оказались Пушкинский, Чехов, Богородский, Орехово-Зуевский и Раменский. В ведомстве уточнили, что закон о предоставлении земли медикам в регионе приняли в 2021 году, он действует до конца этого года. Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства могут получить врачи 39 дефицитных специальностей в 32 городских округах, подать заявку на можно через местную администрацию.

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