Загадка европейской мумии: как легкое человека пережило 1400 лет разложения

У франкской королевы Арнегунды, умершей около 1400 лет назад, почти полностью исчезли мягкие ткани, но одно легкое неожиданно сохранилось, пишет Popular Mechanics. Останки представительницы европейской династии Меровингов нашли еще в 1959 году в каменном саркофаге в базилике Сен-Дени в Париже.

Археолог Мишель Флери обнаружил скелет, фрагменты шелковой одежды, украшения из золота и серебра, пояс, обувь с декоративными деталями и кольцо с гравировкой «Arnegundis». Арнегунда была одной из жен короля Хлотаря I и матерью короля Хильперика I.

Главная загадка заключалась в том, почему при почти полном разрушении тела сохранилось легкое. Ответ появился только в 2016 году, когда биоантрополог Рафаэлла Биануччи из Туринского университета изучила образец с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Анализ показал, что королеву, вероятно, искусственно бальзамировали. В легком нашли следы веществ из ароматических растений, масел и смол, похожих на компоненты древних бальзамов. Дополнительно сохранению могли помочь соединения меди от пояса.

Ученые также считают, что легочная ткань сама по себе может разлагаться медленнее некоторых других мягких тканей из-за особенностей строения клеток.