Количество сахара в рационе детей до трех лет может влиять на здоровье спустя десятилетия, сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование в журнале PNAS. Ученые использовали редкий исторический пример — послевоенное нормирование сахара в Великобритании.

После Второй мировой войны сахар в стране еще несколько лет выдавали по нормам. В сентябре 1953 года ограничения отменили, и потребление сахара почти удвоилось. Это позволило сравнить людей, родившихся в 1951–1956 годах: одни провели большую часть первых 1000 дней жизни в условиях ограниченного доступа к сахару, другие — уже после отмены норм.

Исследователи изучили информацию более 64 тыс. человек из базы данных UK Biobank. У тех, кто дольше жил при сахарном нормировании в первые 1000 дней — от зачатия до второго дня рождения, — позже реже встречались несколько видов рака, включая рак груди, простаты, печени, прямой кишки и легких.

Самая сильная связь была с раком печени: его частота оказалась примерно на 69% ниже. Участники также имели признаки более медленного биологического старения — более длинные теломеры и ниже уровень белка гранзима B.

Авторы подчеркивают, что это не призыв полностью запрещать сахар детям. Но ранний пищевой опыт может надолго влиять на обмен веществ, иммунитет и вкусовые привычки.