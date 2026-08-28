Один владелец, ни одной аварии и пробег как у новой: редкий советский лимузин ЗиС 110 оценили в ₽60 млн

В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин ЗиС 110 1957 года выпуска. Как сообщает REGIONS , автомобиль имеет минимальный пробег — всего 4 тыс. км.

Речь идет о седане с 6-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л. с. и механической коробкой передач. По ПТС у машины один владелец, сохранилось оригинальное свидетельство о регистрации. В объявлении указано, что автомобиль не попадал в аварии. Комплектация базовая, цвет — черный, привод — задний. За уникальную машину владелец просит ₽60 млн.

ЗиС 110 — знаковая модель советского автопрома, которую выпускали на Заводе имени Сталина с 1945 по 1958 год. Автомобиль был представительским: на нем передвигались высокопоставленные лица, а дизайн отчасти создавался под влиянием американских лимузинов того времени. Модель отличали внушительные габариты, просторный салон и передовые для своей эпохи технические решения. В 1958 году выпуск ЗиС 110 завершился, уступив место ЗиЛ 111. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры считаются коллекционной редкостью.