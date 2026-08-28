Участникам СВО и их семьям в Подмосковье рассказали о программах психологической помощи

В Подмосковье участникам специальной военной операции и их семьям доступны программы психологической помощи, в 2026 году мерой поддержки воспользовались более 22 тыс. из их числа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Эта мера остается одной из наиболее востребованных в России. Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев подчеркнул, в регионе на базе многопрофильных медицинских учреждений работают 30 кабинетов медико-психологического консультирования. Помимо этого, участники СВО могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

«Помочь могут и дистанционно — в онлайн-чате федерального проекта „КСВО. Разговор с психологом“, — сообщил Владимир Вшивцев.

Поддержку ветеранов СВО и их семей включили в народную программу «Единой России» в 2024 году, по инициативе партии на федеральном уровне принято более 180 законов, выстраивающих систему помощи. В Московской области действует более 40 мер поддержки для ветеранов спецоперации и членов их семей, в том числе социальное сопровождение, содействие в решении бытовых и юридических вопросов, медицинскую и психологическую помощь, а также отдельные программы для детей военнослужащих.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.