Центробанк объяснил ноябрьское ослабление рубля санкциями против российского финансового сектора

Причиной проседания курса рубля в ноябре стали санкции, которые ввел Запад в отношении российского финансового сектора. Об этом было заявлено в отчете, который появился на сайте Центробанка России.

Судя по отчету, на протяжении последнего месяца курс рубля снизился на 11% по отношению к доллару, и только на 8,4% по отношению к юаню. Причиной для этого стали санкции, которые ввели против России и ее банковской системы. И уже в декабре рубль стал отыгрывать назад свое падение. Он вернул часть стоимости за первую декабрьскую неделю. Российская валюта по своей цене вернулась к состоянию до 21 ноября, отыграв свое падение на 7,7%.

Свое влияние в ноябре показало и снижение продажи валюты российскими экспортерами товаров. Они снизили предложение на внутреннем рынке почти на четвертую часть, до восьми миллиардов долларов. Это уже второй месяц подряд, поскольку в октябре продажи валюты были еще меньше, пусть и незначительно.

Ранее сообщалось о планах Центробанка России выпустить обновленную тысячерублевую купюру, которая получит новый дизайн. В данный момент заканчивается голосование по поводу того, что именно стоит разместить на изображении. Свое мнение на этот счет уже высказали почти 300 тыс. россиян.