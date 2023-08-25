Кабельное производство из Краснознаменска планирует расширение

«Краснознаменский кабельный завод» получил земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

Ожидается, что в расширение своего производства компания инвестирует порядка двухсот сорока пяти миллионов рублей. Проект направлен на импортозамещение кабельной продукции. При этом в рамках расширения планируется увеличить производственные мощности на 20%. Сам запуск предприятия запланирован на 2026 год.

Согласно проекту, предусматривается строительство двух производственных цехов с целью переезда действующего производства и увеличения производственной мощности, а также выпуска импортозамещающей продукции на предоставленном по льготной программе земельном участке площадью четыре с половиной гектара.

«Реализация продукции осуществляется на всей территории Российской Федерации, а также в страны ЕврАзЭС. Основными заказчиками продукции являются застройщики жилой недвижимости, производственные предприятия, электромонтажные компании, дорожные работники, оборонная промышленность, торговые сети и судостроение», — уточнила глава ведомства Наталья Адигамова.

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