Воробьев: участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья подумают над внедрением ИИ в работу с обращениями граждан

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил участникам федерального конкурса управленцев «Лидеры России» из региона найти дополнительные возможности для того, чтобы начать использовать искусственный интеллект в работе с обращениями граждан. Он подчеркнул, что конкурс является хорошим трамплином для внедрения чего-то нового и реализации проектов.

«Мы готовы помогать в этом, быть наставниками — и не только в рамках конкурса. <…> В этом году впервые проводится региональный этап конкурса — это еще больше возможностей проявить себя. В Подмосковье за звание Лидеров России борются около 200 участников. Мы им предложили подумать над задачей: как использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО. Потому что диалог, обратная связь — это то, на чем мы строим всю свою работу», — отметил глава Подмосковья.

В регионе действует система по работе с обращениями граждан. Например, жители могут направить их на портал «Добродел», в его обновленную версию также внедрили нейросеть. Кроме того, обращения поступают через социальные сети губернатора и правительства, электронную почту, горячую линию 112. Каждый запрос граждан обрабатывается в оперативном порядке в Центре управления регионом и областном Информационном центре.

«В нашем Инфоцентре работа выстроена по принципу «здесь и сейчас». Мы включаемся в проблемы людей сразу, как только видим новость в пабликах и СМИ. Важно ничего не упустить, ответить на каждое беспокойство человека и предупредить аналогичные проблемы в будущем», — рассказывает зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

По его словам, новостная повестка в регионе построена на тех темах, которые волнуют жителей.

«Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и до конца года планируем внедрить искусственный интеллект, который будет создавать варианты уникальных текстов для различных сайтов и пабликов», — добавил зампред.

Все проекты будут оценены экспертами, а лучшие из них представлены губернатору. Отметим, что данный конкурс проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.