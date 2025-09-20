Как падение ключевой ставки ударило по ипотеке? Ответ финансиста

Суммарная экономия для покупателя квартиры в Москве может достигать 13 миллионов рублей. Такую оценку в беседе с «Газетой.Ru» предоставил Юлиан Овечкин, возглавляющий ипотечное направление в компании Level Group.

Специалист привел наглядный расчет: в июне 2025 года, при ключевой ставке в 18%, банковские предложения по ипотеке достигали 25% годовых. При таких условиях кредит на покупку столичной квартиры стоимостью 25 миллионов рублей, оформленный на два десятилетия, обернулся бы колоссальной переплатой в 90,8 млн рублей, а ежемесячный взнос составил бы 472 тысячи рублей. Для одобрения такой ссуды финансовое учреждение потребовало бы от клиента подтвержденный ежемесячный доход на уровне 964 тысяч рублей.

«При снижении ставки до 22,4 процента (данные на сентябрь 2025 года при ключевой ставке 17 процентов) переплата снижается до 77,8 миллиона рублей, а ежемесячный платеж — до 418 тысяч рублей. Рекомендуемый доход — около 856 тысяч рублей в месяц», — подсчитал Овечкин.

Напомним, что с июня текущего года Центробанк РФ реализовал смягчение монетарной политики, в результате которого ключевая ставка была сокращена на четыре процентных пункта — с 21% до 17% годовых.

Ранее аналитик Самиев заявил о том, что снижение ключевой ставки не увеличит число кредитований.