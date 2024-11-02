«КамАЗ» отчитался о миллиардных убытках

Предприятие «КамАЗ» по итогам девяти месяцев текущего года уже показало несколько миллиардов рублей убытка. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на отчетность самой компании.

По утверждению журналистов, за три квартала 2024 года убыток «КамАЗа» по российской системе бухгалтерского учета составил 3,8 млрд руб. В прошлом году за то же самое время фирма сумела получить прибыль в 15,8 млрд. руб.

Выручка предприятия снизилась на 7,5%, а вот валовая прибыль упала примерно вдвое, до 15,5 млрд руб. В то же время компания остается самым крупным производителем грузовых автомобилей в России.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана потеряли контроль над данным заводом. Они имеют на руках лишь мизерное количество акций предприятия. В то же время пока публично не объявлялось, кто именно после начала выкупил акции «КамАЗа» у зарубежных владельцев. Есть подозрение, что они были приобретены российским правительством через номинальные фирмы.