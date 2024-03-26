KazanFirst: Татарстан потерял контроль над ПАО «Камаз»

Интернет-портал KazanFirst разбирался, как Татарстан потерял контроль над ПАО «Камаз». Предприятие является ключевым в республике на протяжении многих лет. Во многом именно благодаря перспективному заводу построили еще в период СССР целый город Набережные Челны.

В 2000 году 7,6% акций заводов «КАМАЗ» принадлежали министерству финансов Татарстана, а 5,6% — республиканскому комитету по управлению госимуществом. В 2001 году Госкомитет Татарстана получил уже 10,83% акций, однако Минфин РТ покинул состав учредителей. В 2003 году все организации и правительственные структуры Татарстана были выведены из учредителей.

Ситуация изменилась только в 2013 году. Татарстанская компания ФЛК «КАМАЗ» стала обладателем 3,72% акций. По последним актуальным данным, доля этой компании составляет лишь 0,00000014%.

После СВО неизвестно, кто именно выкупил 15% акций стратегического предприятия у компании Daimler. Однако можно предположить, что доля осталась у государства через номинальные фирмы из-за важности завода для развития всей России. Строительство предприятия началось в 1969 году.

Ранее мы сообщали, что в Домодедово накануне Международного женского дня угнали целый КамАЗ тюльпанов.