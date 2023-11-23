Каширский завод навесного оборудования значительно увеличил объемы производства

Каширская компания «СТ-Техникс», которая специализируется на производстве навесного оборудования, увеличила объемы производства. Теперь здесь изготавливают до пяти тысяч единиц в год.

Производство существует с 2016 года. Сейчас это серьезное предприятие, подобных которому всего три в Подмосковье. Директор компании Алексей Карпенко отметил, что подобного результата удалось добиться трудом и особым подходом в ведении бизнеса. Сейчас оборудованием производителя «СТ-Техникс» пользуются во всей стране, а заказы предприятия расписаны на несколько месяцев.

Цехи оборудовали и на базе бывшего муниципального мукомольного завода. Здесь сейчас работает три десятка человек, большая часть которых являются жителями подмосковной Каширы. В планах руководства предприятия продолжать расширяться и сотрудничать с партнерами из Китая.