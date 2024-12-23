Катар пригрозил Европе, что оставит ее без газа

В случае принятия Европейским союзом законодательного акта, предусматривающего санкции за невыполнение требований по сокращению выбросов парниковых газов, Катар может прекратить поставки газа в Европу, сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики арабского эмирата Саад аль-Кааби.

В соответствии с новым нормативным актом, который вступит в силу в 2027 году, европейские государства могут налагать на компании штрафы в размере 5% от их годового дохода. Однако Ахмед аль-Кааби, занимающий пост исполнительного директора национальной нефтегазовой компании QatarEnergy, выразил недовольство тем, что 5% дохода его компании представляют собой потерю дохода Катара.

«Это народные деньги, так что я не готов потерять такие деньги. И никто не сможет смириться с потерей таких денег», — отметил он.

В Катаре, занимающем третью строчку в мире по объёмам запасов природного газа и шестую — по его добыче, в октябре 2024 года произошло значимое событие: страна стала третьим крупнейшим экспортёром сжиженного природного газа (СПГ) после США и Австралии.

25 февраля нынешнего года глава национальной нефтегазовой компании эмирата, Мухаммед бин Саад аль-Кааби, объявил о планах увеличить объёмы производства газа до 142 миллионов тонн в год к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, но Газпром это переживет.