Китай и Индия снова требуют скидок на нефть Urals: вместо премии, но Россия все равно в плюсе

Азиатские гиганты перестали переплачивать. Китай и Индия вновь продавили скидки на российскую нефть Urals. С апреля по май Москва получала премию в 7-8 долларов за баррель к Brent, но теперь покупатели вернули дисконт в 2-3 доллара. Причина — падение спроса и переключение заводов на альтернативных поставщиков. Российский бюджет, впрочем, остается в плюсе. Об этом сообщает Reuters.

С марта, после начала израильско-американской операции против Ирана и блокировки Ормузского пролива, цена Urals взлетела. Покупатели в Азии были вынуждены платить премию — дефицит подстегнул спрос. Но уже в июне ситуация изменилась. Китайские и индийские НПЗ сократили закупки и переключились на других экспортеров. Маржинальность переработки упала, и заводы снизили объемы. В итоге Urals вновь торгуется с дисконтом в 2-3 доллара за баррель к эталонному Brent.

Для российского бюджета это не катастрофа. Даже со скидкой Urals остаётся дороже, чем год назад. Кроме того, Москва давно диверсифицировала поставки и нашла других покупателей.

Ранее ЦБ обвалил доллар на полтора рубля, евро — на два с половиной — юань тоже падает.