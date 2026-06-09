Рубль рванул вверх: ЦБ обвалил доллар на полтора рубля, евро — на два с половиной — юань тоже падает

Российский рубль продолжает укрепляться. Банк России установил официальные курсы на среду, 10 июня, и снова опустил доллар, евро и юань. Американская валюта потеряла полтора рубля, европейская — сразу два с половиной. Теперь за один доллар дают 71,73 рубля, за евро — 82,78 рубля. Юань тоже подешевел — до 10,58 рубля. Об этом сообщает «РБК».

Центробанк опубликовал свежие котировки на 10 июня. Доллар рухнул на 1,53 рубля — до 71,73 рубля. Евро упал на 2,50 рубля — до 82,78 рубля. Китайский юань ослаб на 20 копеек, опустившись до 10,58 рубля. Это очередное серьезное снижение за последнее время. Рубль чувствует себя уверенно на фоне высоких цен на нефть, сохраняющихся ограничений на отток капитала и слабости доллара на мировых рынках.

Импортерам такая динамика не в радость — их издержки растут, а выручка в валюте тает. А вот простые россияне, планирующие зарубежные поездки или покупки в иностранных интернет-магазинах, могут выдохнуть с облегчением: рубль стал еще крепче.

Ранее эксперт предупредил о замедлении роста и падении инвестактивности.