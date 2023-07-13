Китай, Турцию и Белоруссию назвали лидерами по поставке товаров в Россию

Они поставляют в РФ две трети от всей импортной продукции, как и в прошлом году. Но при этом доля турецких товаров заметно возросла.

Если ранее Турция находилась только на третьем месте с 5% от ввозимой продукции, то сейчас она нарастила свою долю до 13%. А доля Белоруссии упала вдвое, с 24% до 12%. Такие цифры приведены в исследовании, которое провел банк «Точка».

«Также в топ-5 импортёров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объёма импорта», - говорится в данном документе.

Все эти цифры привели РИА Новости. Еще год назад на четвертом и пятом месте по поставкам в Россию находились Нидерланды и ФРГ, которые поставляли в нашу страну по 3% своей продукции.