Дэнни Де Вито сфотографировался с двумя баскетболистами НБА: актер ниже их на полметра

Фотография получилась забавной, потому что рост актера всего 147 см, тогда как у его собеседников 201 и 203 см соответственно.

Дэнни Де Вито родился с редким наследственным заболеванием — болезнью Файербанка, что и обусловило его низкий рост. Болезнь, впрочем, не влияет ни на интеллект, ни на долголетие, чему служит доказательством блистательная карьера Де Вито в Голливуде. 81-летний актер снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, также занимался озвучиванием и дубляжем.

48-летний Джексон и 46-летний Барнс провели более десятка сезонов в НБА, а с 2019 года ведут пользующийся большой популярностью совместный подкаст All The Smoke, где обсуждают не только баскетбол, но и другие темы — музыку, кино и даже политику.