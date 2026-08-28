Вентилятор над Сибирью: воздушные вихри принесли в Кузбасс дым от лесных пожаров

Вечером 27 августа жители Кемерово столкнулись с неожиданным явлением: город накрыла плотная пелена дыма, а в воздухе ощущался устойчивый запах гари. Горожане массово жаловались на происходящее в соцсетях. Ученые поспешили объяснить, откуда взялась дымка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Специалисты Научно-исследовательского центра «Планета» установили, что дым пришел в Кузбасс издалека. Причиной стали масштабные лесные пожары, бушующие в северных районах Сибири. По словам экспертов, над Сибирью столкнулись крупные воздушные массы, которые сработали по принципу гигантского вентилятора. Сильный ветер подхватил дым от горящих лесов и понес его в сторону кузбасских городов.

«Сухая погода и воздушные потоки способствовали переносу дымовых шлейфов от лесных пожаров из Ямало Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Якутии в сторону Кемеровской области», — сообщается в сводке спутниковых наблюдений.

Кемерово оказался в зоне поражения. В отдельных районах города, согласно данным соцсетей, видимость снизилась, а запах гари ощущался настолько отчетливо, что люди предпочитали не открывать окна.

В подобных ситуациях экологи призывают сохранять бдительность и по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Угроза новых задымлений сохраняется даже тогда, когда очаги лесных пожаров продолжают тушить.

Ранее сообщалось, что жители Омска массово жалуются на удушающий запах и требуют проверки от властей.