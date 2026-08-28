Кузбасский «маменькин сынок» отказался съезжать от мамы и пошел на реалити-шоу

Житель кузбасской Юрги оказался в эпицентре семейного скандала, который вскоре может стать достоянием всей страны. Молодой человек привел в родительский дом свою невесту с маленьким ребенком и категорически отказывается переезжать на отдельную жилплощадь. О необычной ситуации стало широко известно благодаря тому, что герой истории согласился участвовать в телевизионном реалити-шоу «Маменькин сынок» (16+) на одном из федеральных каналов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

23-летний Егор сделал предложение своей возлюбленной Юлии, а затем убедил ее поселиться не в отдельной квартире, а вместе с его 45-летней матерью. Девушка поначалу согласилась, но очень скоро осознала, что совместное проживание со свекровью и деление кухни на двоих превратили ее жизнь в кошмар. Разговоры о свадьбе сошли на нет, а каждодневный быт в тесном семейном кругу стал для Юлии настоящим испытанием.

Когда терпение девушки лопнуло, она предложила временно отказаться от свадьбы и направить все накопления на ипотеку — чтобы наконец обрести долгожданную независимость от постоянного контроля свекрови. Однако Егор, как и прежде, бросился за советом к матери и послушно отклонил предложение о покупке собственного жилья. Для уставшей от бесконечных компромиссов Юлии эта нерешительность стала последней каплей.

Теперь необычной кузбасской семье предстоит публично разобраться в своих отношениях перед многомиллионной аудиторией. История, начинавшаяся с романтических надежд, обернулась драмой, в центре которой оказался молодой человек, так и не решившийся покинуть материнскую опеку.

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