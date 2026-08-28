Платить меньше за ЖКХ: эксперты раскрыли порядок перерасчета за некачественные услуги

Регулярные невыполненные работы: Требовать снижение платы можно за регулярные услуги, зафиксированные в договоре, но не оказанные по факту (например, отсутствие уборки подъездов и двора, замена ламп, техническое обслуживание систем).

Неизрасходованные средства на ремонт: Если из бюджета на текущий ремонт (к примеру, 1 млн рублей) фактически потрачено 300 тыс. рублей, оставшиеся 700 тыс. не возвращаются жильцам на руки, а переносятся на следующий год для накопления, если такой порядок прописан в договоре управления.