Платить меньше за ЖКХ: эксперты раскрыли порядок перерасчета за некачественные услуги
Собственники квартир имеют законное право на перерасчет платы за содержание и ремонт жилого помещения, если управляющая компания (УК) оказала услуги ненадлежащего качества или не выполнила условия договора. Генеральный директор группы УК «Территория комфорта» Владимир Кондратьев и адвокат Владимир Завьялов разъяснили тонкости фиксации нарушений, порядок возврата денег и судьбу неизрасходованных средств на текущий ремонт, пишет АН.
Когда возникает право на перерасчет и как сохраняются деньги на ремонт
- Регулярные невыполненные работы: Требовать снижение платы можно за регулярные услуги, зафиксированные в договоре, но не оказанные по факту (например, отсутствие уборки подъездов и двора, замена ламп, техническое обслуживание систем).
- Неизрасходованные средства на ремонт: Если из бюджета на текущий ремонт (к примеру, 1 млн рублей) фактически потрачено 300 тыс. рублей, оставшиеся 700 тыс. не возвращаются жильцам на руки, а переносятся на следующий год для накопления, если такой порядок прописан в договоре управления.
- Главное условие: Работа должна быть официально запланирована на текущий период. Если услуга не значилась в графике года, простое ее отсутствие не дает оснований для перерасчета.
Пошаговый алгоритм действий для собственников
- Фиксация нарушения: Составить фото- или видеоматериалы, сохранить номер заявки в аварийно-диспетчерскую службу УК или оформить акт о ненадлежащем качестве услуг.
- Направление претензии: Направить в адрес управляющей компании письменную претензию с требованием устранить проблему и пересчитать сумму в квитанции.
- Обращение в надзорные органы: В случае отказа или бездействия УК подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), Роспотребнадзор или прокуратуру.
- Защита прав в суде: На основе ст. Закона «О защите прав потребителей» обратиться в суд. Акты и материалы проверок госструктур послужат доказательной базой.