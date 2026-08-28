«Проявила преступную небрежность»: россиянка, нечаянно убившая младенца, не согласна с решением суда

В Кузбассе завершилась судебная история, в центре которой оказалась 20-летняя мать, потерявшая 5-месячного сына. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к полугоду исправительных работ. Решение суда первой инстанции пытались оспорить, но областной суд оставил вердикт без изменений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, трагедия произошла в начале 2025 года. Вечером ребенок лежал рядом с матерью на диване. Женщина отвлеклась на несколько мгновений, и малыш ударился левой стороной головы о пол или деревянную спинку дивана.

Сначала казалось, что все обошлось, но спустя время состояние младенца резко ухудшилось. Врачи экстренно госпитализировали его и перевезли в областную больницу Кемерова, но спасти малыша не удалось. Причиной смерти стал отек мозга, вызванный закрытой черепно-мозговой травмой.

В мае текущего года Мариинский суд вынес приговор: исправительные работы сроком на шесть месяцев. Защита попыталась обжаловать решение, но Кемеровский областной суд подтвердил его законность, признав наказание соразмерным содеянному. Представитель суда Алексей Бушуев раскрыл детали дела.

«В судебном заседании было подтверждено, что трагические последствия произошли именно по вине матери, проявившей преступную небрежность», — пишет специалист.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка утонула в бассейне отеля из-за того, что волосы попали в слив.