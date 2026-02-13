Китай забирает все: доля КНР в российском нефтеэкспорте перешагнула опасную черту

Российский нефтяной экспорт в среднесрочной перспективе рискует повторить судьбу Ирана, попав в критическую зависимость от единственного покупателя — Китая. С таким предупреждением выступил Telegram-канал «Института энергетики и финансов» (ИЭФ).

После резкого сокращения поставок в Индию — по итогам января они упали на 36% в годовом выражении — китайское направление становится для российских нефтяников безальтернативным. Именно туда компании перенаправляют выпадающие объемы сырья. В обозримом будущем зависимость от КНР будет только усиливаться, констатируют аналитики.

Усиление роли Китая фиксируется с декабря 2025 года на фоне одновременного снижения доли Индии и Турции. По итогам января показатели этих стран опустились до 33 и 5 процентов соответственно, тогда как доля КНР, напротив, выросла до 49 процентов.

Долю выпавших в результате усиления санкционного давления США объемов российского нефтеэкспорта эксперты оценили в 11 процентов. С учетом того, что в январе почти все эти баррели были перенаправлены в Китай, именно КНР окончательно заберет себе эту часть.

В структуре трубопроводных поставок Китай уже давно лидирует — это произошло после почти полной потери европейского рынка. Сейчас КНР обеспечивает 78 процентов всего трубопроводного нефтеэкспорта РФ. В целом доля Китая во всех поставках российского сырья за рубеж в 2026 году может превысить 50%.

Схожие тенденции наблюдались в Иране. После ввода масштабных западных санкций экспортеры из ближневосточной страны оказались в 100-процентной зависимости от Китая. Учитывая, что в 2027 году Россию окончательно вытеснят с европейского энергорынка, страна рискует в точности повторить судьбу Тегерана.