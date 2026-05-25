Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам 2,8 тыс. ДТП без пострадавших

За неделю Служба помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения оказала помощь участникам более 2,8 тыс. ДТП без пострадавших, это на 603 ДТП больше в сравнении с показателями предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помощь можно получить как по телефону «горячей линии», так и в 16 центрах. Сотрудники помогают оформить «Европротокол» на месте или в учреждении. За неделю консультационную помощь получили свыше 5,7 тыс. водителей. Участники 1 тыс. ДТП оформили их в центрах помощи, 250 — по «Европротоколу», 100 — распиской.

Напомним, что в случае аварии важно покинуть машину, уйти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.