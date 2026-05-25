В Подмосковье подали более 1 тыс. заявок на согласование схем информационно-рекламного оформления
С начала 2026 года в Подмосковье жители подали более 1 тыс. заявлений на согласование схемы информационно-рекламного оформления, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Бизнес» — «Другое», ее могут получить собственники зданий, строений, сооружений региона, в том числе физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления.
