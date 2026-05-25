Солари рассказал, как у него в руках разбился Кубок России

Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался в разговоре с «Советским спортом» о происшествии во время празднования командой завоевания Кубка России.

Игроки «Спартака» передавали трофей друг другу, и в руках у аргентинца кубок разлетелся вдребезги.

«Честно, не знаю, как так произошло. Я не специально. Трофей действительно был тяжелым. Не думаю, что у меня недостаточно сил, чтобы удержать кубок, просто так вышло», — сказал Солари.

В суперфинале Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). Солари стал автором гола красно-белых в основное время. В первом тайме он открыл счет, замкнув передачу своего соотечественника Эсекьеля Барко.

«Спартак» в пятый раз в современной российской истории выиграл Кубок страны.