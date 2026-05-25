В Одинцовском состоялся спортивный праздник TOPSKI FAMILY

В Парке Малевича в Одинцовском округе прошел беговой этап серии стартов TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского, в нем приняли участие более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Беговая программа была доступна для детей и взрослых любого уровня подготовки, для них подготовили различные дистанции. Для них были предусмотрены семейный зачет (взрослый + ребенок), семейные эстафеты в форматах «папа–мама–ребенок» и «папа–мама–двое детей», а также корпоративная и клубная эстафета (в составе команды — минимум одна девушка).

«Важно проводить время здорово с семьей, прекрасный правильный досуг и в выходной день мы Всегда на спорте. Мы в прекрасном лесу, зелень вокруг, чистый воздух. Мы оздоравливаемся, делаем население нашей страны и Подмосковья только здоровее, лучше и крепче», – сказал Александр Панжинский.

Мероприятие также дополнили волейбольной программой от подмосковного клуба «Заречье-Одинцово», участников ждали турнир Семейной лиги, мастер-класс с серебряным призером Олимпийских игр по волейболу Александрой Коруковец, волейбольные эстафеты «змейка». Кроме того, гости смогли увидеть Кубок России — трофей ВК «Заречье-Одинцово» и не только.

Каждый финишер получил коллекционную медаль-пазл серии, ознакомиться с результатами можно на официальном сайте. Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Спорт России».

