Жедсон рад Кубку, но не полностью удовлетворен сезоном

Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). В РПЛ команда финишировала на четвертом месте, в заключительном туре упустив шанс завоевать бронзовые медали.

«Отличные эмоции от победы. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, провести время с семьями. Это соответствует нашим целям, мы сделали это, сделали невозможное. Я бы сказал, что удовлетворен сезоном, потому что мы завоевали трофей. Но не полностью, потому что в чемпионате мы хотели быть выше», — сказал Жедсон.

Жедсон Фернандеш стал самым дорогим приобретением в истории «Спартака». В начале сезона московский клуб приобрел португальца у «Бешикташа» за €20,78 плюс бонусы. Жедсон провел 36 матчей за «Спартак» в чемпионате и Кубке России, забил шесть мячей и сделал три ассиста.

Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов заявил, что в следующем году клуб выиграет чемпионат страны.