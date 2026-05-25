В ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах ремонтируют лифты в двух подъездах
Администрация городского округа Мытищи опубликовала актуальную информацию о состоянии лифтового оборудования в жилом комплексе «Пироговская Ривьера».
По данным на понедельник, 25 мая, ремонтные работы ведутся в двух подъездах на улице Ильинского. В доме No8 (подъезд No7) специалисты занимаются заменой частотных преобразователей. В доме No8 корпус 2 (подъезд No1) выполняются работы по замене тяговых ремней. Остальные подъемники функционируют в штатном режиме.
Также сообщается о том, что управляющая компания уже провела ряд необходимых мероприятий. В частности, восстановлена система контроля доступа, налажено освещение в лифтовых холлах и вывезен строительный мусор.
В администрации добавили, что держат ситуацию на личном контроле. Наблюдение будет продолжаться до тех пор, пока все нарушения не будут полностью устранены.