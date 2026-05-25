Ушибы, ссадины и бессонница: суд вынес решение в отношении подростка за наезд на самокате на девочку 2022 года рождения

В Новокузнецке состоялось судебное разбирательство в отношении 15-летнего подростка, управлявшего электросамокатом. Инцидент, послуживший поводом для обращения в прокуратуру, произошел еще в 2025 году: юный водитель наехал на маленькую девочку 2022 года рождения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, отец пострадавшей девочки обратился в надзорное ведомство с требованием защитить права дочери. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, в результате наезда ребенок получил телесные повреждения — ушибы и ссадины. Однако физическая боль оказалась не единственным последствием.

Девочка, по данным ведомства, сильно испугалась во время происшествия. Последствия этой психологической травмы сказываются до сих пор: ребенок боится электросамокатов, с трудом решается ходить по улице без сопровождения и не отпускает руку взрослого. Кроме того, у пострадавшей нарушился сон.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с законных представителей несовершеннолетнего виновника аварии компенсацию морального вреда, причиненного ребенку. Суд удовлетворил это требование.

Ранее юрист Васильчук объяснил, когда можно ездить на личном электросамокате.