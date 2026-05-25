«Толпы уставших людей ждут автобус»: жительница Кузбасса пожаловалась в чате губернатора на исчезновение транспорта

Жительница поселка под Кемерово пожаловалась на транспортные проблемы прямо в чате губернатора региона. Женщина рассказала, что ее населенный пункт фактически лишился общественного транспорта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, речь идет об автобусных маршрутах №160 и №185. Они частично пропали из поселка Щегловское. По словам местной жительницы, уехать с вокзала в дневное время теперь невозможно. Люди вынуждены ждать следующего рейса по пять часов — на остановках скапливаются толпы уставших пассажиров.

Власти региона отреагировали на обращение незамедлительно. В Министерстве транспорта Кузбасса пояснили, в чем заключается причина транспортных сбоев.

«В связи с тяжелым финансовым положением и задолженностью перед поставщиками топлива "Пассажиравтотранс" вынужден корректировать расписание рейсов и руководство предпринимает все возможные меры для стабилизации», — заявили в Министерстве транспорта Кузбасса.

По данным издания, у государственного перевозчика, как выяснилось, банально нет средств на заправку машин. Из-за накопившихся долгов компания не может обеспечить стабильную работу транспорта в прежнем объеме. Жителям региона теперь могут заранее звонить в справочные службы, чтобы уточнить, уедут ли они сегодня по нужному маршруту.

