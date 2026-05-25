Красная дорожка уходит в прошлое — по крайней мере, для тех, кто в этом году отмечает последний звонок. Главный тренд 2026-го, как выяснилось, — это уместность и легкость образа, а не погоня за голливудским шиком. О том, почему вечерние наряды с глубокими декольте и платья со шлейфами постепенно теряют популярность у выпускниц, рассказала имидж-стилист Юлия Епринцева, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, последний звонок остается в первую очередь школьным праздником, а не светским раутом или клубной вечеринкой. Именно поэтому слишком помпезные наряды выглядят неуместно. Сегодня в моде совершенно другие решения.

«Последний звонок — это про молодость, нежность и прощание с детством. Девушки еще успеют побыть взрослыми дивами чуть позже», — пояснила Епринцева.

Епринцева отметила, что на смену тяжелым вечерним тканям пришли струящиеся материалы и изящное кружево. Что касается цветовой гаммы, то здесь в фаворе — пастельная палитра. По словам стилиста, наиболее востребованными оттенками в этом сезоне стали лавандовый, кремовый, пыльно-розовый и мятный.

«Очень красиво смотрятся легкие шифоновые платья, мягкие силуэты, кружевная отделка. Возраст выпускниц не нужно „перегружать“ слишком взрослыми образами», — рассказала специалист.

По мнению эксперта, все больше выпускниц отказываются от традиционных платьев в пользу более комфортных, но не менее праздничных вариантов.Стилист добавила, что в тренде, например, брюки палаццо в сочетании с нарядным топом. Такой образ позволяет чувствовать себя свободно и при этом выглядеть элегантно.

«Белый цвет тоже в тренде, но с ним нужно быть осторожнее: при неправильном фасоне можно случайно получить образ невесты», — отметила стилист.

