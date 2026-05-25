В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 25 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском и Шатурском лесничествах — I класс, в Бородинском — III класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Подольском и Ступинском лесничествах — IV класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и в среду, 26 и 27 мая, на больше части территории спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +12-20С градусов, ночью — +3-13. Синоптики обещают переменную облачность, сильный порывистый ветер северных румбов, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

