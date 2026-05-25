Алтайский край остался позади: кузбасские птицефабрики выдали 0,31 млрд яиц и завалили продукцией рынок Сибири

Кузбасс продемонстрировал соседним регионам свои достижения в птицеводстве, заняв первое место в Сибири по объему производства куриных яиц. К таким выводам пришли эксперты Россельхозбанка, проанализировав статистику за первые месяцы 2026 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как выяснили специалисты, птицефабрики Кемеровской области выдали на рынок 0,31 миллиарда штук яиц. Благодаря этому регион сумел опередить Алтайский край, который традиционно рвется в лидеры и показал результат в 0,28 миллиарда.

В целом по Сибири за первый квартал 2026 года было произведено 1,488 миллиарда яиц. Такие объемы позволили Сибирскому федеральному округу войти в тройку лучших федеральных округов России по данному показателю.

Другие территории округа также демонстрируют серьезный рост производства. Особенно впечатляющая динамика зафиксирована в Хакасии — там показатели взлетели сразу на 60%. Остальные регионы, по данным экспертов, тоже стараются не отставать и показывают активное увеличение объемов выпускаемой продукции.

