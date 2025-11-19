«Колбаса ударит по карману»: один из главных ингредиентов «Оливье» вырастет в цене к Новому году

Российских потребителей предупредили о предстоящем подорожании колбасных изделий в преддверии новогодних праздников. По данным аналитической компании Points:Lab, на которые ссылается «Газета.Ru», цены на колбасную продукцию вскоре могут увеличиться на 5-10%.

Основной причиной роста цен стало устойчивое повышение стоимости сырья — мяса свинины, говядины и птицы. Дополнительное давление на себестоимость оказывают возросшие тарифы на энергоносители, упаковочные материалы и логистические услуги.

Существенную роль играет и увеличение фонда оплаты труда, связанное с ростом прожиточного минимума и дефицитом квалифицированных кадров в пищевой промышленности. Розничные сети пока сдерживают резкое повышение цен, используя стратегию конкуренции за покупательскую лояльность.

По информации аналитиков, значительный рост демонстрирует сегмент собственных торговых марок (СТМ), что позволяет умерять ценовое давление в массовом сегменте. При этом премиальные колбасные изделия могут подорожать более значительно — до 10-12% в годовом выражении.

Дополнительным фактором роста в дальнейшем станет ввод обязательной маркировки мясных изделий, запланированный на октябрь 2026 года. Производителям предстоит инвестировать в специальное оборудование и цифровые системы, что неизбежно отразится на конечной стоимости продукции для потребителей, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что продажи алкоголя в России упали до минимума и вернулись к уровню 2017 года.