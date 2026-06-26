Зомби-белки захватывают Америку: эпидемия среди грызунов добралась до пяти штатов

Американские города и парки захватывают белки-мутанты — грызуны с огромными кровоточащими опухолями, которые превратили их в подобие зомби из фильмов ужасов. Об этом сообщает New York Post.

Точная причина массового заболевания пока не установлена, но основная версия — фиброматоз, вызываемый лепорипоксвирусом. Эта инфекция заставляет кожу белок покрываться крупными бородавчатыми наростами, которые сочатся и кровоточат, делая животных практически неузнаваемыми. Вирус передается при контакте, через слюну и содержимое пораженных участков — словно герпес, только в звериной версии. И чем больше больных особей, тем выше риск для всей популяции.

Единственное, что успокаивает — для человека этот вирус абсолютно безопасен. Ученые уверяют: даже если белка-зомби укусит или оцарапает, ничего страшного не случится. В большинстве случаев болезнь проходит у грызунов самостоятельно через 4–8 недель, но в тяжелых формах опухоли поражают внутренние органы, что ведет к гибели животных.

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