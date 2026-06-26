Тракторист за 100 тысяч и никого: почему АПК в России остается без главной профессии

В российском сельском хозяйстве сложилась парадоксальная ситуация: трактористы-машинисты нужны везде, зарплаты достигают 100 тысяч рублей, а некоторых вахтовиков готовы платить почти 300 тысяч за сезон с бесплатным жильем. Но вакансии остаются открытыми. Эксперты в беседе с RuNews24.ru называют несколько причин: от демографического спада до отсутствия инфраструктуры. При этом государство и бизнес ищут выход — от агроклассов в школах до автоматизации полей.

Кадровый голод в агропромышленном комплексе России достиг масштабов, о которых говорят на всех уровнях. В одном из агрохолдингов трактористу на вахте в Брянской и Калужской областях обещают 292 500 рублей за 45 отработанных смен — это по 6 500 за смену, плюс бесплатное проживание. В Вологодской области, по данным местного минтруда, открыто 159 вакансий трактористов-машинистов и 109 — операторов машинного доения. И это только официальные цифры.

Зарплаты в отрасли растут. Механикам, доярам и бригадирам растениеводства готовы платить от 70 до 100 тысяч рублей. Однако желающих заполнить эти места почти нет. Эксперты оценивают общий дефицит специалистов в АПК более чем в 200 тысяч человек, а в отдельных сферах нехватка достигает 30–50%.

Причин несколько. Николай Виноградов, руководитель сельхозпредприятий, экс-замглавы департамента сельского хозяйства Вологодской области, называет главную — физическую нехватку людей. В его семье из четырех детей все пошли в сельское хозяйство, но сегодня такого почти не встретить. Молодежь уезжает в города, опытные кадры выходят на пенсию, а демографический спад ограничивает приток новых работников. Кроме того, сезонность и тяжелый труд отпугивают соискателей. Виноградов вспоминает собственный опыт: устроился водителем в 1986 году, получил квартиру от колхоза, но работа отнимала все время — с апреля по сентябрь без выходных.

Сейчас, по его словам, грамотные руководители научились давать работникам выходные, но этого мало. Потенциальных сотрудников интересует не только зарплата и жилье, но и инфраструктура — дороги, школы, больницы. Пока эти условия не сбалансированы, даже высокие доходы не решают проблему.

Государство пытается переломить ситуацию. В 2026 году на подготовку кадров для АПК выделено около миллиарда рублей. Регионы запускают собственные программы: Башкирия направила 654 млн рублей на модернизацию образовательной инфраструктуры и открытие агроклассов, Иркутская область — 18,3 млн на компенсацию проживания студентов во время практики. Бизнес, в свою очередь, делает ставку на автоматизацию трудоемких процессов и повышение квалификации сотрудников.

Но, как отмечают эксперты, пока село проигрывает городу в качестве жизни, даже 100 тысяч рублей не станут решающим аргументом. Кадровый вопрос в АПК упирается не только в деньги, но и в комплексное развитие территорий. Без этого тракторист так и останется главным дефицитом России.