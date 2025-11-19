Продажи алкоголя упали до минимума и вернулись к уровню 2017 года

Розничные продажи алкоголя в России за январь–октябрь 2025 года оказались минимальными с 2018 года. Этот вывод сделали аналитики « РБК Вино » после изучения статистики Росалкогольтабакконтроля и данных ЕМИСС.

Объем продаж за десять месяцев составил 165,2 млн дал без учета пива, сидра и пивных напитков. Факт второго по величине минимума после 2017 года подтверждают данные РАТК.

При этом рост зафиксирован только по ликеро-водочным изделиям (+14%) и группе «другие спиртные напитки», в которую входят виски, джин, ром и текила (+4,1%). Эти данные указаны в отчете РАТК.

Продажи вина также снизились. За десять месяцев потребители приобрели 46,2 млн дал тихих вин, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Объем игристых вин уменьшился на 2,7%, а ликерных вин — на 10,6%. Показатели приведены в материалах «РБК Вино».

Рынок водки сократился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Факт возвращения сегмента к уровню 2021 года отметил РАТК. Рост минимальных цен стал одной из причин падения продаж крепкого алкоголя. Этот вывод озвучил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, который подчеркнул, что покупатели низкого сегмента сократили потребление.

Снижение официальной статистики может быть связано с ростом теневого рынка, а не с реальным уменьшением потребления. Об этом заявил доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский, отметив, что подорожание из-за акцизов и пошлин стимулировало переход части покупателей к нелегальной продукции.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется спрос на опасный алкоголь кустарного производства.