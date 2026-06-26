Вездеход перевернулся в Шерегеше: есть пострадавшие

Накануне на горнолыжном курорте Шерегеш произошла серьезная авария с участием вездехода. Транспортное средство съехало с полевой дороги и опрокинулось. В результате пострадали трое человек — водитель и двое пассажиров, приехавших на отдых из Ярославля и Пскова. Все они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы, пишет VSE42.Ru .

ЧП случилось днем 25 июня на улице 40 лет Октября в Шерегеше. По предварительным данным, водитель болотохода не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В салоне находились двое туристов — жители Ярославля и Пскова. Все трое, включая водителя, получили травмы.

На место оперативно прибыли медики, сотрудники экстренных служб и росгвардейцы. Двоих пострадавших забрала скорая помощь и доставила в больницу. Третьего раненого в медицинское учреждение отвезли росгвардейцы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ГИБДД и Росгвардии уточняют детали инцидента. Официальные данные о состоянии пострадавших пока не раскрываются.