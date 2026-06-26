Трихолог предупредила, что ежедневное мытье головы разрушает защитный барьер и усиливает жирность

Ежедневное мытье головы — не норма, а убийца защитного барьера кожи, предупредила врач-трихолог Анастасия Костенко, назвав эту привычку главной ошибкой миллионов россиян. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист подчеркивает: частота мытья — строго индивидуальна и зависит от типа кожи, состояния волос, стайлинга и даже физической нагрузки. Для жирной кожи оптимально — раз в два дня, для сухой и чувствительной — два-три раза в неделю. Ежедневное мытье Костенко допускает только при крайней необходимости, но с обязательным условием: использовать максимально мягкий шампунь без агрессивных сульфатов. Иначе вы смываете не только грязь, но и липидный слой, который удерживает влагу и защищает от бактерий.

Трихолог дала и конкретные правила процедуры: перед мытьем обязательно расчесывать волосы, использовать воду около 40 градусов (не горячую!), шампунь наносить только на кожу головы, а кондиционер — исключительно на длину, избегая корней. После душа не тереть полотенцем, а аккуратно промокать, чтобы не травмировать кутикулу. Эти простые лайфхаки помогут сохранить здоровье волос без дорогих салонных процедур.

Ранее биохимик Бергер объяснила связь лишнего веса и риска диабета.